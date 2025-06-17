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13:02, 17 июня 2025Мир

В Оманском заливе столкнулись два танкера

Marinetraffic: В Оманском заливе столкнулись два нефтяных танкера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: crystaldream / Shutterstock / Fotodom

В Оманском заливе столкнулись два нефтяных танкера под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда. Об этом сообщает сервис по отслеживанию передвижения судов Marinetraffic в соцсети Х.

«Столкновение танкеров Adalynn и Front Eagle, перевозившими сырую нефть, произошло 16 июня в 21:14 (17 июня в 0:14 мск) вблизи якорной стоянки Хор-Факкан», — утверждается в публикации.

По данным сервиса по отслеживанию навигации, судно под флагом Либерии было загружено и направлялось в Чжоушань в Китае.

Ранее в Оманском заливе у берегов Ирана, где проходит критический для перевозок нефти маршрут, загорелись три танкера.

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