В Оманском заливе столкнулись два танкера

Marinetraffic: В Оманском заливе столкнулись два нефтяных танкера

В Оманском заливе столкнулись два нефтяных танкера под флагами Либерии и Антигуа и Барбуда. Об этом сообщает сервис по отслеживанию передвижения судов Marinetraffic в соцсети Х.

«Столкновение танкеров Adalynn и Front Eagle, перевозившими сырую нефть, произошло 16 июня в 21:14 (17 июня в 0:14 мск) вблизи якорной стоянки Хор-Факкан», — утверждается в публикации.

По данным сервиса по отслеживанию навигации, судно под флагом Либерии было загружено и направлялось в Чжоушань в Китае.

Ранее в Оманском заливе у берегов Ирана, где проходит критический для перевозок нефти маршрут, загорелись три танкера.