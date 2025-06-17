В России бывший директор самолетостроительной фирмы попался на коррупции

ТАСС: Экс-директора РСК «МиГ» Герасимчука обвинили в превышении полномочий

Суд избрал запрет определенных действий для бывшего управляющего директора Российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Андрея Герасимчука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Герасимчуку предъявили обвинения по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ. Другие подробности о его деле пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали директора орловского регионального филиала Россельхозбанка, который вывел за рубеж 2,4 миллиона евро. В отношении него также расследуется уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, а сам он заключен под стражу.