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18:46, 17 июня 2025Экономика

В России приготовились поставить рекорд по покупке жилья

ВТБ: 2025 год поставит рекорд по покупке жилья без ипотеки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

2025 год может поставить рекорд по покупке жилья без ипотеки. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты рассчитывают, что по итогам года доля неипотечных сделок в России достигнет 65,6 процента — самого высокого уровня минимум за последние пять лет. Только в первом полугодии было заключено около 900 тысяч таких сделок, что на три процента больше результата аналогичного периода 2024 года. В конце года число сделок без ипотеки может достигнуть двух миллионов — плюс один процент по сравнению с прошлым годом.

Однако потенциал тренда на сокращение доли ипотеки ограничен. «Неипотечный сегмент близок к насыщению, и структура сделок постепенно стабилизируется», — объяснил Пахомов.

Ранее в Минфине и ЦБ предупредили, что российские банки могут ограничить выдачи льготной ипотеки.

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