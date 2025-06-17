В России приготовились поставить рекорд по покупке жилья

ВТБ: 2025 год поставит рекорд по покупке жилья без ипотеки

2025 год может поставить рекорд по покупке жилья без ипотеки. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты рассчитывают, что по итогам года доля неипотечных сделок в России достигнет 65,6 процента — самого высокого уровня минимум за последние пять лет. Только в первом полугодии было заключено около 900 тысяч таких сделок, что на три процента больше результата аналогичного периода 2024 года. В конце года число сделок без ипотеки может достигнуть двух миллионов — плюс один процент по сравнению с прошлым годом.

Однако потенциал тренда на сокращение доли ипотеки ограничен. «Неипотечный сегмент близок к насыщению, и структура сделок постепенно стабилизируется», — объяснил Пахомов.

Ранее в Минфине и ЦБ предупредили, что российские банки могут ограничить выдачи льготной ипотеки.