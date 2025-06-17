В России составили портрет автозаемщика

Директор по маркетингу НБКИ Волков: Охотнее всего займы берут россияне 30-40 лет

В настоящее время самой массовой возрастной группой автозаемщиков являются россияне в возрасте от 30 до 40 лет. Об этом заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, его слова приводит ТАСС.

За прошлый год доля вышеуказанной категории граждан в структуре одобренных в России автозаймов составила чуть более трети и достигла отметки примерно в 34 процента. При этом в наибольшей степени за отчетный период выросла доля молодой возрастной группы (до 30 лет) — почти до 17 процентов, отметил Волков.

В целом на рынке автокредитования основные тенденции практически не изменились. На фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) доступность подобного рода банковских продуктов для граждан по-прежнему остается низкой. Рыночные ставки сейчас находятся на очень высоком уровне, что в значительной степени влияет на спрос. Гражданам же с высокой долговой нагрузкой (ПНД выше 50 процентов) такие кредиты стали полностью недоступны из-за ужесточения регулирования выдач, резюмировал Волков.

В начале 2025 года наиболее активно автокредиты брали в основном подпадающие под условия льготных программ автопроизводителей россияне, отмечал глава кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин. На субсидированные программы пришлось около 80-85 процентов всех выдач в этом сегменте кредитования. Высокий спрос на них обусловлен низкими ставками, которые находятся в диапазоне от 13 до 15 процентов годовых. Остальным же категориям граждан при столь высокой ключевой ставке (20 процентов) и регулярном увеличении утилизационного сбора брать автокредиты становится все труднее.