В России высмеяли публикацию Маском результата теста на наркотики

Политолог Калачев о тесте на наркотики Маска: Сколько это стоило, мы не узнаем

В России высмеяли публикацию американским миллиардером, основателем компаний SpaceX и Tesla, Илоном Маском результата теста на наркотики. Шуткой о посте Маска поделился российский политолог Константин Калачев в Telegram.

Как пошутил эксперт, общественность никогда не узнает, сколько стоил отрицательный результат теста Маска.

«В России было бы дешевле», — добавил Калачев.

В документе, который выложил Маск, указано, что в анализах бинесмена не найдено ни кокаина, ни фентанила, ни кетамина. Также тест показал отсутствие опиатов, метадона и каннабиоидов.

Ранее в США заявили, что Маск принимал наркотики в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Сам Трамп допустил, что Маск поругался с ним под влиянием наркотических веществ.