В России запатентовали «Дронобой»

«Известия»: Российский изобретатель запатентовал технологию «Дронобой»

Российский изобретатель запатентовал технологию «Дронобой», позволяющую уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника. Об этом со ссылкой на автора проекта подполковник запаса Владимира Горбашова сообщает газета «Известия».

«Дронобой» состоит из двух основных компонентов — дюралюминиевого дрона и боевой части. Последняя позволяет осуществлять направленный подрыв взрывчатого вещества, который приводит к детонации средств поражения, установленных на вражеских БПЛА. «Благодаря усилителям [крутящего момента] дрон способен оставаться в воздухе два-три часа. По сути, боевой модуль многоцелевой и многоразовый, дрон может находиться на поле боя в режиме патрулирования, в режиме ожидания цели», — сказал разработчик.

В настоящее время проект «Дронобой» находится на стадии разработки, а в Роспатент подана заявка на его боевую часть. Соответствующий дрон получил модернизированные лопасти, которые уже запатентованы.

Военный эксперт Дмитрий Корнев заметил, что говорить о работоспособности предложенной изобретателем концепции можно только после постройки реального образца.

В сентябре главный конструктор предприятия BRT рассказал РИА Новости, что российские бойцы в зоне специальной военной операции получили дульные насадки на автоматы Калашникова, которые позволяют поражать дроны-камикадзе дробью.