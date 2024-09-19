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15:29, 19 сентября 2024Наука и техника

Российские бойцы получили насадки «Дронобой» на АК

Российские бойцы получили насадки на АК для поражения дронов дробью
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Дульные насадки на автоматы Калашникова (АК), которые позволяют поражать дроны-камикадзе дробью, получили российские бойцы в зоне проведения спецоперации. Об этом главный конструктор предприятия BRT рассказал РИА Новости.

«Это наше фирменное средство от дронов — дульные насадки на АК-74 или АК-12. Позволяет стрелять из автомата 23-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом от зенитной установки ЗУ-23-2. Либо зарядом дроби. По сути, превращает автомат Калашникова в ручной гранатомет с дальностью до 400 метров. А инициатор выстрела — обычный холостой патрон 5,45х39», — сказал он.

Комплект состоит из насадки, которая несет один боеприпас, патронов 12-го калибра и холостых патронов. «Дронобой» устанавливают вместо дульного тормоза автомата. Специальные патроны содержат 80-100 граммов твердой дроби, которая может поразить подлетающий FPV-дрон.

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По словам представителя BRT, предприятие изготовило около шести тысяч насадок «Дронобой», а три тысячи изделий используют в зоне СВО.

В августе госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2024» ружейные патроны, которые предназначены для поражения мини-беспилотников различных типов. Антидроновые патроны отличаются от охотничьих и спортивных использованием пороха с усиленными характеристиками и увеличенной массой дроби повышенной твердости.

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      Даниил Иринин
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