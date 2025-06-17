В России запретили называть ЖК иностранными словами

В РФ приняли закон о защите русского языка в публичном пространстве

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении, закон о защите русского языка в публичном пространстве. Проект размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В настоящее время рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры, в том числе наименования застраиваемых микрорайонов и кварталов, повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами, пожаловались авторы проекта.

Названия ЖК и микрорайонов должны будут быть выполнены только с помощью кириллицы. Законопроект также затрагивает правила рекламы.

Ранее из-за инициатив власти под угрозой оказались населенные пункты с названиями Шалава, Вагина, Лох, Антилохово, Попки, Пуково, Бухалово и Конченбург. Местные жители этих населенных пунктов выступали против реформ: они заявили, что названия не вызывают у них негативных эмоций.