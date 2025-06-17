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09:57, 17 июня 2025Россия

В российском городе четырехлетняя девочка засунула руку в мясорубку

В Нефтекамске четырехлетняя девочка засунула руку в мясорубку
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нефтекамске четырехлетняя девочка засунула руку в мясорубку. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, у дошкольницы в российском городе оказались раздроблены кости, сухожилия, сосуды, нервы. Кисть ребенка держалась на связках.

Врачи экстренно прооперировали девочку — смогли сохранить руку и даже двигательную активность трех пальцев.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге у пятилетнего ребенка произошла остановка сердца после ужина.

Еще раньше в Москве четырехлетний мальчик пообедал супом с курицей и едва не умер. Ребенок разговаривал во время принятия пищи и поперхнулся.

ЖЗЛ
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