Видео с «обычным российским летом» удивило иностранцев

Пользователь Reddit с ником SlimFilter12 опубликовал на площадке короткое видео, на котором заснят Якутск. В ролике, озаглавленном фразой «Обычное российское лето», запечатлены серые дома в пасмурную погоду, а немногочисленные участки зеленой травы обильно припорошены снегом.

«Слушайте, погода, быть может, и правда удручает, но, по крайней мере, здания классные и с веселой архитектурой», — едко заметил автор одного из комментариев.

Другие пользователи отметили, что они впали в депрессию, просто посмотрев это видео. Еще один человек сравнил город с тюрьмой. Однако тем, кто не понял реалии российского климата, достаточно быстро объяснили, что в разных регионах страны температура в летнее время может колебаться от минусовой до изнуряюще жаркой. Отдельные комментаторы из жарких регионов США добавили, что готовы променять свои плюс 33 градуса по Цельсию за окном на якутский снег.

Ранее ведущая шоу о живущих в России иностранцах назвала наиболее удивляющие их вещи. В частности, по ее словам, очень часто переехавшие недоумевают из-за холодной погоды. Других же приводит в смятение неулыбчивость россиян.