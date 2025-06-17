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11:54, 17 июня 2025Экономика

Западный бизнес разочаровался в одном виде энергетики

Kept: Западный бизнес стал меньше вкладывать в возобновляемые источники энергии
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Крупные игроки нефтегазового рынка решили меньше вкладывать в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и стали уделять больше внимания традиционным углеводородам, выяснили эксперты компании Kept. Их выводы процитировали «Ведомости».

Оказалось, что британская BP в конце зимы обнародовала новую стратегию, которая предполагает снижение инвестиций в ВИЭ. Одновременно с этим предусмотрено увеличение добычи нефти и газа: вложения в соответствующие проекты вырастут на 20 процентов, до десяти миллиардов долларов в год. BP намерена снова добывать нефть в Мексиканском заливе, а кроме того, присматривается к новым проектам на Ближнем Востоке.

К аналогичной политике тяготеет британско-нидерландская Shell, которая констатировала нерентабельность инвестиций в низкоуглеродную энергетику в 2024 году. Теперь гигант хочет ограничить инвестиции в эти секторы до менее чем десяти процентов от общего размера вложений, оставив только самые доходные проекты. Кроме того, о снижении планов по вводу новых мощностей ВИЭ сообщила норвежская Equinor. Одновременно с этим она повысила прогноз по добыче нефти и газа к 2030 году. На четверть, до полутора миллиардов долларов, снизит инвестиции в низкоуглеродные проекты американская Chevron, а ее коллеги из ExxonMobil намереваются нарастить добычу нефти в 2026-2030 годы с 4,3 до 5,4 миллиона баррелей в сутки.

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В феврале издание Financial Times предупредило, что политика президента США Дональда Трампа в отношении ВИЭ может спровоцировать энергетический кризис и дать Китаю преимущество в глобальной гонке за искусственный интеллект.

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