Врач раскрыла секреты похудения 48-летней Елены Ваенги

Диетолог Пришвина: Певица Елена Ваенга похудела с помощью пищевого дневника

Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог Кристина Пришвина раскрыла секреты похудения певицы Елены Ваенги. Соответствующий материал публикуют «Страсти».

Так, собеседница издания рассказала, что 48-летняя исполнительница сбросила вес с помощью пищевого дневника. Кроме того, знаменитость выбрала бассейн в качестве физической нагрузки, а также изменила подход к еде.

Одно из главных правил: если хочешь есть, выпей воды. Один из лучших советов для человека, собирающегося сбросить лишний вес. Наш мозг иногда путает жажду и еду. Вернее, мы его не так понимаем. Ваш организм хочет пить, но вы можете начать есть. Из пищи тоже поступает жидкость, но в меньшем количестве. Поэтому свою жажду вы просто утоляете огромным количеством еды. При желании поесть, сначала выпейте воды и подождите, дайте организму разобраться самому Кристина Пришвина врач-диетолог

В рацион Ваенги, по словам доктора, вместо сладкого, жареного и жирного пришли зелень, крупы (овсянка, гречка, рис), чечевица, бобовые и мясо. При этом Пришвина подчеркнула, что артистка отказалась от ночных перекусов.

Вдобавок диетолог рассказала, что ради похудения Ваенга заключила пари со своим директором на крупную сумму. «Это, к слову, отлично работает. Многих пациентов действительно мотивирует спор на деньги, главное — не выбирать короткий срок и маленькую сумму. В чем секрет? Мозг воспринимает это как реальную угрозу и включает дисциплину», — подытожила врач.

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