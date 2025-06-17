Захарова двумя словами описала итоги саммита G7

Захарова об итогах саммита G7: Зафиксирован самострел

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, отметив, что в ходе него был зафиксирован ущерб от антироссийских санкций. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

По словам Захаровой, признание «многомиллионного» урона, нанесенного странам G7 санкционными ограничениями против России, является главным итогом саммита.

«Зафиксирован самострел», — подытожила дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп экстренно покинул саммит «Большой семерки», заявив, что его возвращение в Вашингтон не имеет никакого отношения к прекращению огня на Ближнем Востоке, а истинная цель «гораздо серьезнее».