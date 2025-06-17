Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:45, 17 июня 2025Мир

Захарова двумя словами описала итоги саммита G7

Захарова об итогах саммита G7: Зафиксирован самострел
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит G7

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде, отметив, что в ходе него был зафиксирован ущерб от антироссийских санкций. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

По словам Захаровой, признание «многомиллионного» урона, нанесенного странам G7 санкционными ограничениями против России, является главным итогом саммита.

«Зафиксирован самострел», — подытожила дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп экстренно покинул саммит «Большой семерки», заявив, что его возвращение в Вашингтон не имеет никакого отношения к прекращению огня на Ближнем Востоке, а истинная цель «гораздо серьезнее».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание МОССАДа

    Российские войска нанесли массированный удар по Херсону

    Трамп урезал расходы на важнейшие медицинские исследования

    Военный раскрыл обстановку на сумском направлении

    Минобороны отчиталось о групповом ударе по украинским объектам

    Решение Верки Сердючки петь на русском языке объяснили

    Израиль впервые применил лазерное оружие

    Певица Нюша разместила фото в крошечном бикини

    Патриарх Кирилл порассуждал о росте рождаемости и покорении новых планет

    Российский хирург провел в квартире смертельную операцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости