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23:17, 17 июня 2025Спорт

«Зенит» продлил контракт с не сыгравшим ни одного матча в сезоне вратарем

«Зенит» продлил контракт с не сыгравшим ни одного матча в сезоне Кержаковым
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Зенит» продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым. Об этом сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга.

Новое соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона-2025/2026. В команде пожелали Кержакову не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции.

В сезоне-2024/2025 38-летний Кержаков не сыграл ни одного матча. Большую часть года ворота команды защищал Евгений Латышонок.

В год столетия клуба «Зенит» не смог завоевать ни одного трофея. Сине-бело-голубые заняли второе место в Российской премьер-лиге, вылетели в Финале Пути РПЛ Кубка России и не смогут принять участие в Суперкубке.

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