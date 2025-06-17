«Зенит» продлил контракт с не сыгравшим ни одного матча в сезоне вратарем

«Зенит» продлил контракт с не сыгравшим ни одного матча в сезоне Кержаковым

«Зенит» продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым. Об этом сообщается на сайте команды из Санкт-Петербурга.

Новое соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона-2025/2026. В команде пожелали Кержакову не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции.

В сезоне-2024/2025 38-летний Кержаков не сыграл ни одного матча. Большую часть года ворота команды защищал Евгений Латышонок.

В год столетия клуба «Зенит» не смог завоевать ни одного трофея. Сине-бело-голубые заняли второе место в Российской премьер-лиге, вылетели в Финале Пути РПЛ Кубка России и не смогут принять участие в Суперкубке.