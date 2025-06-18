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18:50, 18 июня 2025Ценности

56-летняя Эвелина Бледанс высказалась о синяках на спине

Телеведущая Эвелина Бледанс назвала массаж причиной синяков на спине
Екатерина Ештокина

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Телеведущая Эвелина Бледанс высказалась о синяках на спине. Соответствующий комментарий приводит «Московский комсомолец» («МК»).

По данным издания, 56-летняя знаменитость взволновала заметивших ее туристов многочисленными гематомами на теле. Причиной такого внешнего вида звезда назвала оздоровительный массаж. «Меня никто не бил, это я массаж сделала. Я решилась в Турции на массаж Гуаша. Он очень популярен в Китае, не зря там средняя продолжительность жизни составляет 80 лет. Считается, что такой массаж — отличная профилактика многих заболеваний», — уточнила она.

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При этом Бледанс подчеркнула, что процедура была крайне болезненной.

Это действительно больно: я кричала от боли. Но я часто терплю боль, понимая, что получаю классную процедуру, которая пойдет моему организму на пользу. Ради здоровья я готова на многое: терпеть боль, плакать, иногда даже матерится. Главное, чтобы потом был результат

Эвелина Бледанстелеведущая

Среди прочего, собеседница издания подчеркнула, что пятна на ее спине — нормальная реакция. «У меня вся спина действительно красная! Так и должно быть. Считается, что интенсивность пятен зависит от стадии заболевания. Покраснения возникают, потому что из организма выводятся вредные вещества», — заключила Бледанс.

В марте Эвелина Бледанс раскрыла секреты красоты и стройности. Знаменитость рассказала, что сохранить фигуру ей помогают регулярные занятия спортом.

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