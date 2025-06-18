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20:18, 18 июня 2025Ценности

Андрей Малахов раскрыл причину недовольства своим внешним видом

Телеведущий Малахов признался, что недоволен внешностью из-за лишнего веса
Екатерина Ештокина
Андрей Малахов

Андрей Малахов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский телеведущий Андрей Малахов раскрыл причину недовольства своим внешним видом. Соответствующий комментарий публикует «7Дней.ru».

54-летний шоумен поделился, что иногда пересматривает выпуски своих программ, чтобы оценить результат съемок. «Если я оказываюсь у экрана или мне нужно что-то вспомнить, то, конечно, пересматриваю», — признался он.

При этом звезда подчеркнул, что у него есть претензия к своей внешности из-за лишнего веса. «Как минимум можно было бы сбросить пару килограммов», — заключил Малахов.

В феврале 2024 года Малахов вышел в свет в грязных и рваных джинсах. Журналист был запечатлен с модельером и телеведущими Вячеславом Макаровым и Юлией Барановской.

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