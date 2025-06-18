АвтоВАЗ представил на ПМЭФ гоночный автомобиль

«АвтоВАЗ» представил гоночную модификацию Lada Iskra с усиленным двигателем

АвтоВАЗ представил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гоночную модификацию Lada Iskra. Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобиль черного цвета оформлен белыми надписями Rostec и оснащен усиленным двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 173 лошадиные силы. Задняя часть кузова укреплена изнутри усиленной рамой. В машине установлены два передних спортивных кресла.

Помимо Lada Iskra, выход который состоится в июле 2025 года и будет приурочен к дню рождения компании, «АвтоВАЗ» обещал показать первый кроссовер собственной разработки, а также «еще одну новинку». Презентация пройдет в зоне уличной экспозиции бренда между павильонами G и H Конгресс-центра «Экспофорум».

Официальное начало продаж новой модели Lada Iskra запланировано на 20 июля 2025 года. Промышленное производство Lada Iskra ведется на производстве «АвтоВАЗа» в Тольятти. Цена новой модели пока не раскрывается. Lada Iskra будет выпускаться в четырех цветах: сером, коричневом, малиновом и белом. Новинку оснастят двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. В линейке легковушек Lada Iskra SW Cross расположится между бюджетной Granta и более дорогой Vesta.