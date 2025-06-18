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11:22, 18 июня 2025Экономика

«АвтоВАЗ» презентовал новую Lada Aura для такси

«АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новую Lada Aura для такси
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Диана Загртдинова / ТАСС

Российский концерн «АвтоВАЗ» провел презентацию нового флагманского седана Lada Aura, предназначенного для такси. Об этом сообщает РИА Новости.

Показанный на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) автомобиль выполнен в белом цвете с желтой полосой по периметру кузова и стандартными для такси черными «шашками». Новый бизнес-седан в версии такси отличается увеличенной колесной базой, высоким клиренсом, необходимым для преодоления трудных дорожных условий.

В «АвтоВАЗе» отметили, что автомобиль почти полностью собран из российских компонентов. Двигатели к Lada Aura выпускаются на заводе в Тольятти, светодиодную оптику поставляют из Димитровграда, кожу для сидений салона — из Рязани, колеса — из Кирова, а за электронику отвечает холдинг «Итэлма».

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Ранее российские власти приняли закон о переводе такси на российские машины. С 2026 года к работе в этой отрасли допустят машины с высоким уровнем локализации сборки или автомобили, производимые в рамках специального инвестконтракта, заключенного с марта 2022-го по начало весны 2025-го.

Позже стал известен предварительный список подходящих под эти требования авто. В перечень вошли в основном отечественные автомобили — Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также машины бренда «Москвич». Кроме них в промежуточном списке также оказались китайские Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Все вышеперечисленные модели собираются в России, их планируют задействовать в эконом- и комфорт-классе такси. Окончательный список допущенных к работе в такси машин должен утвердить Минпромторг.

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