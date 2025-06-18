«АвтоВАЗ» презентовал новую Lada Aura для такси

«АвтоВАЗ» представил на ПМЭФ новую Lada Aura для такси

Российский концерн «АвтоВАЗ» провел презентацию нового флагманского седана Lada Aura, предназначенного для такси. Об этом сообщает РИА Новости.

Показанный на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) автомобиль выполнен в белом цвете с желтой полосой по периметру кузова и стандартными для такси черными «шашками». Новый бизнес-седан в версии такси отличается увеличенной колесной базой, высоким клиренсом, необходимым для преодоления трудных дорожных условий.

В «АвтоВАЗе» отметили, что автомобиль почти полностью собран из российских компонентов. Двигатели к Lada Aura выпускаются на заводе в Тольятти, светодиодную оптику поставляют из Димитровграда, кожу для сидений салона — из Рязани, колеса — из Кирова, а за электронику отвечает холдинг «Итэлма».

Ранее российские власти приняли закон о переводе такси на российские машины. С 2026 года к работе в этой отрасли допустят машины с высоким уровнем локализации сборки или автомобили, производимые в рамках специального инвестконтракта, заключенного с марта 2022-го по начало весны 2025-го.

Позже стал известен предварительный список подходящих под эти требования авто. В перечень вошли в основном отечественные автомобили — Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также машины бренда «Москвич». Кроме них в промежуточном списке также оказались китайские Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Все вышеперечисленные модели собираются в России, их планируют задействовать в эконом- и комфорт-классе такси. Окончательный список допущенных к работе в такси машин должен утвердить Минпромторг.