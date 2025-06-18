Бывший футболист сборной России задумался о возобновлении карьеры

Sport Baza: Марио Фернандес может возобновить карьеру в «Торпедо»

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес задумался о возобновлении карьеры. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, 34-летний бразилец ведет переговоры с московским «Торпедо».

Последним клубом Фернандеса был «Зенит», за который он выступал в сезоне-2023/2024. С сине-бело-голубыми он выигрывал чемпионат России и побеждал в Кубке страны. Десять лет до этого бразилец защищал цвета московского ЦСКА. В составе армейцев защитник трижды становился чемпионом России, брал Кубок и трижды Суперкубок страны.

Также Фернандес через процесс натурализации получил возможность играть за сборную России. Туда он вызывался на протяжении четырех лет и принял участие в чемпионате мира 2018 года.