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10:34, 18 июня 2025Спорт

Бывший футболист сборной России задумался о возобновлении карьеры

Sport Baza: Марио Фернандес может возобновить карьеру в «Торпедо»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес задумался о возобновлении карьеры. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, 34-летний бразилец ведет переговоры с московским «Торпедо».

Последним клубом Фернандеса был «Зенит», за который он выступал в сезоне-2023/2024. С сине-бело-голубыми он выигрывал чемпионат России и побеждал в Кубке страны. Десять лет до этого бразилец защищал цвета московского ЦСКА. В составе армейцев защитник трижды становился чемпионом России, брал Кубок и трижды Суперкубок страны.

Также Фернандес через процесс натурализации получил возможность играть за сборную России. Туда он вызывался на протяжении четырех лет и принял участие в чемпионате мира 2018 года.

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