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00:03, 18 июня 2025Экономика

Названо условие для снижения цен на жилье в России

Эксперт по недвижимости Ефимова: Жилье в России подешевеет при ключевой в 10 %
Виктория Клабукова

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В текущих условиях цены на недвижимость в России не могут пойти на спад. При каких обстоятельствах жилье начнет дешеветь, изданию «Постньюс» рассказала директор департамента ипотечного страхования ООО «Абсолют Страхование» Лидия Ефимова.

Как полагает Ефимова, стоимость жилья в России не снизится, пока ключевая ставка не достигнет уровня в 10-12 процентов. Однако даже при таком развитии событий ситуация на рынке может обернуться очередным скачком цен. Покупатели, откладывавшие планы до понижения ключевой ставки, начнут массово выходить на рынок, а на фоне повышенного спроса продавцы вновь повысят ценники.

Вследствие этого эксперт советует не ждать лучшего времени для покупки и решать квартирный вопрос как можно скорее. «Если сейчас есть необходимость улучшить жилищные условия, лучше приобретать недвижимость именно сегодня. При этом важно внимательно изучить условия льготных ипотечных программ и предложения застройщиков по рассрочке, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант покупки с привлечением заемных средств», — считает Ефимова. При этом она советует обратить внимание на льготные программы ипотечного кредитования и рассмотреть рассрочку от застройщика.

Ранее в ВТБ заявили о предстоящем рекорде на рынке отечественной недвижимости. Доля сделок, совершенных без привлечения заемных средств, может достичь максимума за последние пять лет. Однако, по мнению аналитиков, такая тенденция не продлится долго.

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