Чемпион Украины вошел в штаб Тутберидзе

Чемпион Украины в парном катании Морозов вошел в штаб тренера Этери Тутберидзе

Чемпион Украины в парном катании Станислав Морозов вошел в штаб российского тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист будет заниматься со старшей группой парного катания. В частности, под его руководством будут тренироваться чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Морозов — уроженец Свердловской области. В бытность фигуристом он становился чемпионом Украины в паре с Татьяной Волосожар и Аленой Савченко. После окончания спортивной карьеры он стал работать в России.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры в Пекине.