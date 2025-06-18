Глава Роснедр рассказал о возможностях российских месторождений редкоземельных металлов

Казанов: Два месторождения в России обеспечат мир редкоземельными металлами

Два месторождения на российской территории могут полностью удовлетворить мировой спрос на редкоземельные металлы. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов, пишет РИА Новости.

По его словам, значительная часть российских подтвержденных запасов редкоземов — 11 миллионов тонн из общего объема в 28,5 миллиона тонн — находится на Ловозерском месторождении в Мурманской области и Томторском в Республике Саха.

Как отметил Казанов, в стране имеются участки нераспределенного фонда и техногенные источники сырья, которые не включены в официальные оценки 28,5 млн тонн запасов, что указывает на еще больший потенциал.

Так, Ловозерское месторождение считается стратегически важным объектом из-за наличия действующего горно-обогатительного комбината и профицита электроэнергии. В свою очередь, Томторское месторождение разделено на несколько блоков, некоторые из которых содержат руду с аномально высоким содержанием редкоземельных элементов.

Ранее Олег Казанов рассказал, что Россия обеспечена редкоземельными металлами на 100-400 лет. По его словам, речь идет о таких редких металлах, как ниобий и тантал.

В то же время степень обеспеченности России рядом других редкоземельных металлов оставляет желать лучшего, добавил Казанов.