Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили конфликт Израиля с Ираном

Лавров и Байрамов обсудили конфликт Израиля с Ираном

Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили конфликт Израиля с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией, возникшей в результате ирано-израильского противостояния, и подчеркнули важность решения конфликта дипломатическим путем. Лавров также поблагодарил Байрамова за поддержку в эвакуации из Ирана российских граждан.

Ранее Израиль уничтожил штаб-квартиру службы внутренней безопасности Ирана. По словам главы израильского оборонного ведомства Исраэля Каца, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит наносить удары по символам режима и бить по власти верховного лидера Ирана Али Хаменеи везде, где это потребуется.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что Россия своим предостережением США от оказания прямой военной поддержки Израилю предупреждает, что такое вмешательство может обернуться серьезным кризисом на Ближнем Востоке.