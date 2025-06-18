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16:01, 18 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили предостережение США по конфликту Ирана и Израиля

Сенатор Климов: Позиция США по Ирану чревата большим кризисом в регионе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Россия своим предостережением США от оказания прямой военной поддержки Израилю предупреждает, что такое вмешательство может обернуться серьезным кризисом на Ближнем Востоке, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков предостерег США от оказания прямой военной помощи Израилю, в том числе от спекулятивных заявлений в контексте конфликта в регионе.

«Администрация Трампа шла на выборы с тезисом: не надо больше в войны ввязываться. Самое время сказать им, как член Совета Безопасности [ООН], что не надо занимать такую одностороннюю позицию, которая, во-первых, небезупречна, а во-вторых, чревата очень серьезным большим военным кризисом в этом регионе», — сказал Климов.

По его мнению, сказанное Рябковым — правда и произнесено своевременно, в деликатной форме. Он напомнил, что Россия, как и США, является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Поэтому, по мнению Климова, на России и США лежит огромная ответственность за мир. Дополнительную ответственность также налагает тот факт, что Россия и США — военные сверхдержавы, добавил он.

Что особо важно: Россия граничит с Ираном по Каспийскому морю. А территория СНГ, которую мы воспринимаем как альянс государств одной судьбы, вообще рядом находится

Андрей Климовсенатор

Сенатор подчеркнул, что России не нужны никакие конфликты, особенно острые военные конфликты в близости от страны.

17 июня американский лидер потребовал от руководства Ирана безоговорочно капитулировать. 18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ заявил о том, что Тегеран жестко ответит на любое военное вмешательство США в конфликт с Израилем, а иранский народ никогда не сдастся и не согласится капитулировать.

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