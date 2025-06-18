Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:45, 18 июня 2025Мир

Верховный лидер Ирана жестко ответил Трампу

Верховный лидер Ирана пригрозил Трампу ответом на любое вмешательство США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Handout via Reuters

Тегеран жестко ответит на любое военное вмешательство США в конфликт с Израилем, и иранский народ никогда не сдастся и не согласится капитулировать. Так верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа в ходе своего обращения, передает Tasnim.

«Умные люди, которые знают нашу страну, иранскую нацию, а также ее историю, никогда не будут говорить с Ираном языком угроз, потому что иранский народ не сдастся. Американцы должны четко осознавать, что любое военное вмешательство США в конфликт, бесспорно, будет сопровождаться непоправимым ущербом для них самих», — подчеркнул он.

Аятолла Хаменеи также ответил на призыв Трампа к капитуляции, отметив, что Иран «не сдастся никому перед лицом этой навязанной войны».

Ранее Трамп потребовал от руководства Ирана капитулировать. Глава Белого дома также обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и подчеркнул, что США «знают, где он прячется». При этом он отметил, что его терпение находится «на исходе».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США экстренно стягивают боевые корабли и самолеты для удара по Ирану. На что способны американские «бомбовозы»?

    В Раде призвали мобилизовать женщин

    Партнерский материал

    Людей с тремя заболеваниями предостерегли от приема ибупрофена

    Премьер Италии призвала к свержению власти в Иране

    Российская стюардесса показала распаковку формы Emirates и восхитила подписчиков

    В правительстве России предложили скинуться на гуманоидов

    Президент ОАЭ позвонил Путину

    По делу потушившего Вечный огонь восьмилетнего мальчика вынесли решение

    Раскрыта официальная причина масштабного блэкаута в Испании

    Обычная привычка снизила риск хронической боли в пояснице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости