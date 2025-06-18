Верховный лидер Ирана жестко ответил Трампу

Верховный лидер Ирана пригрозил Трампу ответом на любое вмешательство США

Тегеран жестко ответит на любое военное вмешательство США в конфликт с Израилем, и иранский народ никогда не сдастся и не согласится капитулировать. Так верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа в ходе своего обращения, передает Tasnim.

«Умные люди, которые знают нашу страну, иранскую нацию, а также ее историю, никогда не будут говорить с Ираном языком угроз, потому что иранский народ не сдастся. Американцы должны четко осознавать, что любое военное вмешательство США в конфликт, бесспорно, будет сопровождаться непоправимым ущербом для них самих», — подчеркнул он.

Аятолла Хаменеи также ответил на призыв Трампа к капитуляции, отметив, что Иран «не сдастся никому перед лицом этой навязанной войны».

Ранее Трамп потребовал от руководства Ирана капитулировать. Глава Белого дома также обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и подчеркнул, что США «знают, где он прячется». При этом он отметил, что его терпение находится «на исходе».