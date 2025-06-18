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14:05, 18 июня 2025Мир

Россия предостерегла США

Рябков: Россия предостерегла США от оказания прямой военной помощи Израилю
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Россия предостерегает США от оказания прямой военной помощи Израилю, в том числе от спекулятивных заявлений в контексте конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, его слова передает «Интерфакс».

«США постоянно находятся на острие всех международных процессов, и говорить сейчас о том, что они раньше не вмешивались, а теперь это сделают, я считаю, было бы неверно. Другое же дело, как они видят для себя ситуацию с оказанием прямой военной помощи Израилю. Мы со своей стороны предостерегаем США от такого рода даже спекулятивных, умозрительных вариантов», — отметил дипломат.

По мнению Рябкова, подобные шаги Вашингтона в текущей ситуации «радикально бы дестабилизировали всю обстановку» в регионе.

Ранее сенатор Конгресса США Тед Круз заявил, что Вашингтон уже помогает Израилю наносить удары по Ирану.

Также по данным телеканала CNN, высокопоставленные израильские чиновники ждут, поможет ли им президент США Дональд Трамп завершить начатый конфликт с Ираном.

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