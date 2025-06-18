Иран призвал жителей Израиля срочно эвакуироваться

SNN: Иран призвал жителей Хайфы к срочной эвакуации

Иран призвал жителей израильского города Хайфа срочно эвакуироваться. Об этом сообщает телеканал SNN.

«Срочное предупреждение всем, кто находится в районе, указанном на прилагаемой карте в Хайфе. Незамедлительно покиньте его. Оставаться в указанном месте крайне опасно для ваших жизней», — отмечается в сообщении.

Вечером 17 июня глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости эвакуации жителей Тель-Авива и Хайфы, поскольку в сторону Израиля была запущена новая волна баллистических ракет.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.