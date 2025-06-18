Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:17, 18 июня 2025Мир

Иран призвал жителей Израиля срочно эвакуироваться

SNN: Иран призвал жителей Хайфы к срочной эвакуации
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Иран призвал жителей израильского города Хайфа срочно эвакуироваться. Об этом сообщает телеканал SNN.

«Срочное предупреждение всем, кто находится в районе, указанном на прилагаемой карте в Хайфе. Незамедлительно покиньте его. Оставаться в указанном месте крайне опасно для ваших жизней», — отмечается в сообщении.

Вечером 17 июня глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости эвакуации жителей Тель-Авива и Хайфы, поскольку в сторону Израиля была запущена новая волна баллистических ракет.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ дали координаты полигона в Новомосковске для удара российской армии. Что известно о деталях операции?

    Кнайсль оценила угрозу развала правящего режима Ирана

    Подросток решил отметить окончание школы в путешествии, сорвался с водопада и исчез

    На Украину подадут в суд после атаки на станцию «Кропоткинская»

    Популярный российский бутик обвинили в продаже дешевой бижутерии

    В Сайлюгемском нацпарке устроили тату-салон для соколов-балобанов

    Найдены следы возможной древней жизни на Марсе

    Малышева назвала россиянам один закон купания

    На Западе испугались позиции Трампа по Украине

    Глобальному маркетплейсу пригрозили огромным штрафом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости