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21:49, 18 июня 2025Мир

В Госдуме посоветовали Каллас следить за градусами

Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами во избежание галлюцинаций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас следить за градусами во избежание тревожных галлюцинаций. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что с Россией сегодня большинство стран, за которыми стоит будущее многополярного мира.

«А западным меньшевикам стоит все-таки последить за градусами во избежание новых тревожных галлюцинаций», — подчеркнул политик.

Ранее Каллас заявила, что Россия якобы представляет собой «360-градусную угрозу миру». Она уверена, что у нее якобы нет сил противостоять Евросоюзу и НАТО.

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