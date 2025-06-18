Слуцкий посоветовал Каллас следить за градусами во избежание галлюцинаций

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас следить за градусами во избежание тревожных галлюцинаций. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что с Россией сегодня большинство стран, за которыми стоит будущее многополярного мира.

«А западным меньшевикам стоит все-таки последить за градусами во избежание новых тревожных галлюцинаций», — подчеркнул политик.

Ранее Каллас заявила, что Россия якобы представляет собой «360-градусную угрозу миру». Она уверена, что у нее якобы нет сил противостоять Евросоюзу и НАТО.