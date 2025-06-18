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03:03, 18 июня 2025Интернет и СМИ

Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Маск опубликовал тест, опровергающий употребление запрещенных веществ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Allison Robbert / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети X опубликовал отрицательный тест на наркотики.

Так он опроверг обвинения в свой адрес, которые поступали в том числе со стороны президента США Дональда Трампа.

В опубликованных результатах лабораторного анализа у бизнесмена не нашлось подтверждения наличия в крови запрещенных веществ. Публикацию он сопроводил словом «Лол».

Ранее в США заявили, что Маск принимал наркотики в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Сам Трамп допустил, что Маск поругался с ним под влиянием наркотических веществ.

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