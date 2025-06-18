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16:12, 18 июня 2025Экономика

Стало известно о требованиях к получающим господдержку российским угольщикам

Цивилев: Получившие господдержку угольщики должны будут возместить затраты
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Угольные компании, которые воспользуются мерами господдержки, должны будут «показать свою эффективность» и восстановить потраченное властями. Высказывания главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева о таких требованиях приводит ТАСС.

«Рассматриваются конкретные предприятия, рассматриваются все обстоятельства, почему возникла ситуация, что можно предпринять», — объяснил министр в интервью «России-24».« Там гораздо больше спектр поддержки, но, конечно же, взамен и выставляются условия», — подчеркнул Цивилев.

Ранее 18 июня стало известно, что экспорт продукции находящейся в непростой ситуации российской угольной отрасли перешел в 2025 году к росту вопреки неблагоприятной конъюнктуре рынка.

Как писали «Ведомости» в конце мая, глава государства одобрил предложенный правительством пакет мер поддержки отечественных угольщиков, согласно которому компаниям, перечень которых сформируют Минэнерго и комиссия кабмина, будут предоставляться адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния. Организации из Сибири также получат поддержку в виде скидки в 12,8 процента от тарифа РЖД на экспортные перевозки в порты северо-запада и юга России.

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