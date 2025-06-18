Министра внутренней безопасности США госпитализировали

CNN: Министра внутренней безопасности США Ноэм госпитализировали в Вашингтоне

Министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм госпитализировали. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника.

Ноэм попала в медицинское учреждение в Вашингтоне во вторник, 17 июня, она находится в сознании. Диагноз министра не раскрывается. «В больнице она была в сознании и разговаривала со своей личной охраной», — говорится в сообщении.

Ранее бывший президент США Джо Байден заявил, что начал лечение от онкологического заболевания, включающего прием определенного препарата. По его словам, рак не затронул другие органы. До этого политик публично прокомментировал информацию о болезни, поблагодарив всех за поддержку.