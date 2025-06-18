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19:33, 18 июня 2025Экономика

Москвичей предупредили о грозе

МЧС: В Москве в среду и четверг ожидается гроза
Мария Черкасова
СюжетЛивень в Москве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве с 19 часов среды, 18 июня, по 12 часов четверга, 19 июня, ожидаются гроза, ливни и очень сильный дождь. Об этом в Telegram-канале жителей столицы предупредили в управлении МЧС по Москве со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Москвичам посоветовали внимательно управлять транспортом в непогоду, во время нахождения на улице не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

Ранее во вторник, 17 июня, в столице прошел ливень. Он затопил одну из улиц в районе Солнцево, из-за чего автомобилям пришлось буквально рассекать воду.

Синоптик Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что ждать 30-градусной жары в июне им, скорее всего, не стоит. В ближайшие дни, по ее словам, в городе пройдут дожди, погода будет сырая и с температурой ниже климатической нормы.

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