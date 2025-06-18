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20:01, 18 июня 2025Наука и техника

На Украине захотели вооружить роботов гранатометами

ВСУ получат боевой модуль «САБЛЯ» для наземных дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Министерство обороны Украины»

Использующихся Вооруженными силами Украины (ВСУ) наземных роботов захотели вооружить автоматическими гранатометами. ВСУ получат боевой модуль «САБЛЯ», сообщило Минобороны страны в Telegram.

«Минобороны кодифицировало дистанционно управляемый боевой модуль "САБЛЯ МК19(М)". Он предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 миллиметров», — говорится в сообщении.

Там отметили, что изделие можно установить на обычный транспорт и наземные дроны. В основе модуля лежит американский гранатомет с ленточным питанием Mk 19. Максимальная скорострельность гранатомета составляет 390 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы — 2200 метров.

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В мае стало известно, что российские бронеавтомобили АМН-590951 «Спартак» начали оснащать дистанционно управляемыми боевыми модулями «Арбалет-ДМ» с крупнокалиберным пулеметом «Корд». В состав прицельного комплекса модуля входит телевизионная камера с дальностью обнаружения и распознавания целей не менее 2500 метров и тепловизионная камера с дальностью 1500 метров.

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