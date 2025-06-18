Начался суд над участником банды милиционеров за расправу над 11 россиянами

В Екатеринбурге начался суд над членом банды милиционеров, убившей 11 человек

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего сотрудника милиции Константина Котика, входившего в банду, которая с особой жестокостью расправилась с 11 жертвами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Подсудимому вменяется также бандитизм и разбой. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, поэтому его судят отдельно от остальных членов банды милиционеров.

По данным свердловского управления Следственного комитета (СК) России, Котик входил в группировку, созданную майором Владиславом Соболем, который во время службы занимался борьбой с незаконным оборотом наркотиков, но затем с коллегами стал отбирать запрещенные вещества у дилеров и продавать потребителям. В банду вошли пятеро бывших и действующих сотрудников милиции.

Осенью 1999 года они расправились с тремя мужчинами после пыток, учиненных ими, чтобы добыть сведения об их поставщике наркотиков. Летом 2000 года бандиты избавились от человека, который заявил об их преступной деятельности в милицию, а затем они отправили на тот свет и двух очевидцев их преступлений, третья жертва сумела выжить после нападения.

В СК предоставили видео признательных показаний члена банды.

На кадрах обвиняемый говорит о расправе.

Всего на счету банды милиционеров 11 жертв, разбойные нападения, незаконный оборот оружия и боеприпасов.