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11:29, 18 июня 2025Культура

Названа возможная причина воссоединения Шнурова с бывшей женой

Продюсер Дворцов заявил, что Сергей Шнуров вернулся к бывшей жене ради денег
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал воссоединение лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его бывшей жены Ольги Абрамовой. Об этом пишет aif.ru.

По словам Дворцова, артист решил вернуться к экс-супруге ради финансовой выгоды. Он усомнился в том, что возродившиеся отношения пары будут продолжительными.

«Она девочка из очень состоятельной семьи. Впереди Шнурова всегда идут деньги, а потом уже чувства», — считает продюсер.

Ранее стало известно, что Абрамова посетила концерт бывшего мужа в Екатеринбурге. Пару сняли во время танца под песню «Жигули» и поцелуя. До этого экс-супругу артиста заметили на его концерте на Бали.

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