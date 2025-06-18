Страны ЕС раскритиковали главу ЕК за поддержку Израиля

Politico: Некоторые страны ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за поддержку Израиля

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) раскритиковали главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за звонок израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху и поддержку действий Израиля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам неназванного руководителя дипведомства страны ЕС, существует «большая разница» между «правом на самооборону» и началом «упреждающих военных действий». В свою очередь, другой европейский дипломат обвинил фон дер Ляйен в «одиночном забеге», поскольку решение поддержать Израиль было принято без обсуждения с представителями стран ЕС.

По данным издания, только 10-15 стран Евросоюза выразили солидарность с Израилем, что свидетельствует о расколе в сообществе. При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас также не поддержала высказывание главы ЕК о праве на самооборону и призвала решить конфликт путем переговоров.

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Евросоюз ввести эмбарго на поставки оружия Израилю из-за эскалации на Ближнем Востоке. Он также предложил возобновить переговоры по ядерной программе Ирана.