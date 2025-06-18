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14:15, 18 июня 2025Наука и техника

Обычная привычка снизила риск хронической боли в пояснице

JNO: Ходьба более 100 минут в день защищает от хронической боли в пояснице
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Ходьба дольше 100 минут в день может защитить от хронической боли в спине — к такому выводу пришли норвежские исследователи. Результаты крупного когортного исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные более 11 тысяч взрослых без проблем со спиной на момент начала исследования. Участники носили акселерометры в течение недели, которые фиксировали длительность и интенсивность ходьбы. Спустя несколько лет исследователи выяснили, у кого развилась хроническая боль в пояснице (длительностью более трех месяцев в течение последнего года).

Оказалось, что те, кто ходил пешком от 101 до 124 минут в день, имели на 23 процента меньший риск возникновения хронической боли, чем менее активные участники. А у тех, кто гулял по 125 минут и более, риск снижался еще сильнее. Интенсивность ходьбы тоже играла роль, но меньшую, чем ее продолжительность.

Авторы подчеркивают: несмотря на то что физическая активность давно рекомендована при болях в пояснице, официальные рекомендации не уточняют, сколько именно нужно ходить. Новые данные могут стать основой для конкретных целей в профилактике одного из самых распространенных заболеваний в мире.

Ранее ученые выяснили, что определенные продукты могут снижать риск хронических заболеваний и продлевать жизнь. Специалисты показали: ежедневное потребление флавоноидов из чая, ягод, яблок и темного шоколада связано с более низким риском смертности и развития сердечно-сосудистых и метаболических нарушений.

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