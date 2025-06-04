Названы продлевающие жизнь простые продукты

Nature Food: Чай, ягоды, шоколад и яблоки снижают риск хронических заболеваний

Чай, ягоды, темный шоколад и яблоки могут снизить риск хронических заболеваний и способствовать долголетию. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, Австрии и Австралии, опубликовавшие масштабное исследование в журнале Nature Food.

Специалисты более десяти лет наблюдали за 120 тысячью участников в возрасте от 40 до 70 лет и выяснили: ежедневное употребление около 500 мг флавоноидов связано со снижением риска смертности на 16 процентов, а также снижением риска сердечно-сосудистых, диабетических и легочных заболеваний примерно на десять процентов.

Флавоноиды — это натуральные биологически активные вещества, содержащиеся в растительной пище: чае, ягодах, фруктах, винограде, вине и шоколаде. Ранее было известно, что они помогают регулировать давление, снижать уровень холестерина и бороться с воспалением. Однако новое исследование впервые показало, что важна не только доза, но и разнообразие источников.

Авторы подчеркивают: пить только чай — недостаточно. Лучше сочетать разные флавоноидосодержащие продукты, чтобы получить максимальную пользу. Цветные фрукты и овощи дают организму разные типы флавоноидов и другие полезные соединения. Именно поэтому ученые советуют не просто увеличивать потребление флавоноидов, но и расширять пищевое разнообразие.

Ранее ученые уже подтверждали пользу чая, ягод и яблок для здорового старения. Исследования показали, что богатые флавоноидами продукты помогают сохранить физическую активность и психоэмоциональное здоровье в пожилом возрасте.