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11:47, 18 июня 2025Мир

В НАТО обеспокоились повторением демарша Трампа

FT: Отъезд Трампа из Канады вызвал опасения, что он повторит это на саммите НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит G7
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Неожиданный отъезд президента США Дональда Трамп со встречи лидеров «Большой семерки» (G7) в Канаде вызвал опасения, что он может повторить этот ход на саммите НАТО в Гааге на следующей неделе. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Только представьте, что будет твориться в Москве, если Трамп покинет саммит НАТО», — сказал бывший посол Италии в Североатлантическом альянсе Стефано Стефанини.

Как отмечает издание, многие наблюдатели ждут сигналов о том, что американская администрация может ослабить свою приверженность альянсу.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни жестко ответил на слова Трампа об исключении России из G8. Отмечается, что когда Трамп покинул саммит G7, канадский премьер стал смелее и заявил, что причинной исключения России из G8 стало присоединение Крыма в 2014 году.

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