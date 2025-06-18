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09:35, 18 июня 2025Мир

Посол в Израиле рассказал о планах по переносу посольства

Посол Викторов: Посольство в Израиле может быть перенесено в безопасное место
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Согласно планам России, посольство страны в Израиле может быть перенесено в безопасное место. Об этом заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов, передает ТАСС.

«В конце концов не исключаю варианта перемещения в другое более безопасное место без выезда из Израиля, такой вариант тоже присутствует», — сообщил Викторов.

По словам посла, у российской стороны «есть планы по вывозу сотрудников посольства, они реальные, разного рода, разными путями». Кроме того, дипломат сообщил, что семьи большинства российских дипломатов покинули Израиль 17 июня, а сейчас они направляются на родину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ядерная угроза в ближневосточном регионе носит не теоретический характер и имеет глобальный масштаб.

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