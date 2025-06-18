Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 18 июня 2025Мир

Премьер Италии призвала к свержению власти в Иране

Премьер Италии Мелони назвала свержение властей Ирана лучшим сценарием
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала свержение властей Ирана лучшим сценарием событий на Ближнем Востоке. Ее выступление транслировалось на официальном YouTube-канале правительства страны.

«Я всегда считала, что лучшим был бы сценарий свержения режима угнетенным иранским народом, которому это бы удалось», — заявила Мелони.

Премьер Италии добавила, что необходимо «смотреть на цель, а не на то, каков идеальный способ ее достижения». По ее словам, Израиль имеет право на самооборону в конфликте с Ираном.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против смены власти в Иране, потому что не знает, «что будет после этого режима».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США экстренно стягивают боевые корабли и самолеты для удара по Ирану. На что способны американские «бомбовозы»?

    Правоохранители решили судьбу живущего у россиян 10-месячного тигренка

    Спикер Рады рассказал об организации выборов втихую

    Задержание пособников экстремиста из Франции за подготовку взрывов в РФ попало на видео

    Звезда «Чернобыля» погасил многомиллионный долг по алиментам

    Артемий Лебедев назвал провинциальным посмешищем одну черту россиян

    Названы самые модные цвета лета 2025 года

    Заявления о провале Зеленского на саммите G7 объяснили

    Последователи живущего во Франции российского экстремиста попались при подготовке диверсий

    Военблогер резко раскритиковал версию задержания автора канала «Солдатская правда»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости