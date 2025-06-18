Премьер Италии призвала к свержению власти в Иране

Премьер Италии Мелони назвала свержение властей Ирана лучшим сценарием

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала свержение властей Ирана лучшим сценарием событий на Ближнем Востоке. Ее выступление транслировалось на официальном YouTube-канале правительства страны.

«Я всегда считала, что лучшим был бы сценарий свержения режима угнетенным иранским народом, которому это бы удалось», — заявила Мелони.

Премьер Италии добавила, что необходимо «смотреть на цель, а не на то, каков идеальный способ ее достижения». По ее словам, Израиль имеет право на самооборону в конфликте с Ираном.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против смены власти в Иране, потому что не знает, «что будет после этого режима».