В России заявили о «Проблеме-500» после задержания военблогера Полынкова

«Другая Россия»: Задержание военблогера Полынкова связано с «Проблемой-500»

Задержание военблогера Михаила Полынкова, автора канала «Солдатская правда», может быть связано с глобальной «Проблемой-500», существующей в Вооруженных силах России. Об этом говорится в аккаунте движения «Другая Россия Э.В. Лимонова» в Telegram.

«Полынков — один из множества бойцов, столкнувшихся с "Проблемой-500"», — сообщили представители движения.

«Другая Россия» заявила, что указанная проблема касается добровольцев, отправившихся с гуманитарными и военными миссиями на Донбасс еще до признания Луганской и Донецкой народных республик Россией. По информации движения, в республиках могли зачислить в списки воинских частей задним числом всех добровольцев, кто когда-либо работал в регионе.

«В некоторых случаях люди проходили по документам как контрактники, но без подписания контракта с МО РФ и приведения к присяге. Чудовищная отсебятина и произвол», — сообщили в «Другой России».

О задержании Полынкова стало известно ранее 18 июня. Согласно заявлению источника РЕН ТВ, в 2023 году он якобы самовольно покинул часть. Также источник канала заявил, что Полынков якобы может быть причастен к мошенничеству.