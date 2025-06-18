Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:26, 18 июня 2025Силовые структуры

Автора Telegram-канала «Солдатская правда» задержали в Москве. Кто он такой?

В Москве военная полиция задержала военкора Михаила Полынкова
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА / YouTube

В Москве военная полиция задержала российского военкора, автора Telegram-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова. Мужчину доставили в военно-следственный отдел Следственного комитета России (СКР) на Спартаковской улице.

Причина задержания не раскрывается. Полынков является заместителем председателя «Русского Движения Стрелкова» и членом ЦИК политической партии КПРС «Русская весна».

Кадр: СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА / YouTube

Полынкова могли задержать за видео с Соловьевым

По мнению адвоката военкора Александра Молохова, задержание может быть якобы связано с публикацией Полынковым архивного видео с российским журналистом, телеведущим Владимиром Соловьевым.

На опубликованных кадрах в эфире программы «Воскресный вечер» Соловьев говорит, что в случае начала войны в Израиле он поедет защищать страну. Однако подтверждения этой версии пока нет.

«В прошлый раз после этой публикации Владимир Рудольфыча не только несколько месяцев поносило в мой адрес, но и по адресам, где я раньше жил, начала приезжать военная полиция», — написал сам Полынков в Telegram.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военкор создал мошеннический волонтерский проект

Как сообщил источник телеканала РЕН ТВ, военкор создал волонтерский проект якобы для поиска пропавших без вести бойцов спецоперации (СВО).

«В своем Telegram-канале мужчина призывал родственников участников СВО передавать их данные для организации работы. В итоге были опубликованы данные более 250 человек, которые часто используются в мошеннических целях», — сообщил собеседник телеканала.

По данным РЕН ТВ, Полынков собирает деньги на якобы работу волонтерского проекта, однако отчетов о расходах не предоставляет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США экстренно стягивают боевые корабли и самолеты для удара по Ирану. На что способны американские «бомбовозы»?

    Премьер Италии призвала к свержению власти в Иране

    Российская стюардесса показала распаковку формы Emirates и восхитила подписчиков

    В правительстве России предложили скинуться на гуманоидов

    Президент ОАЭ позвонил Путину

    По делу потушившего Вечный огонь восьмилетнего мальчика вынесли решение

    Раскрыта официальная причина масштабного блэкаута в Испании

    Автогигант решил отозвать больше четверти миллиона машин

    Обычная привычка снизила риск хронической боли в пояснице

    «АвтоВАЗ» показал свой первый кроссовер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости