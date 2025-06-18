Автора Telegram-канала «Солдатская правда» задержали в Москве. Кто он такой?

В Москве военная полиция задержала военкора Михаила Полынкова

В Москве военная полиция задержала российского военкора, автора Telegram-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова. Мужчину доставили в военно-следственный отдел Следственного комитета России (СКР) на Спартаковской улице.

Причина задержания не раскрывается. Полынков является заместителем председателя «Русского Движения Стрелкова» и членом ЦИК политической партии КПРС «Русская весна».

Полынкова могли задержать за видео с Соловьевым

По мнению адвоката военкора Александра Молохова, задержание может быть якобы связано с публикацией Полынковым архивного видео с российским журналистом, телеведущим Владимиром Соловьевым.

На опубликованных кадрах в эфире программы «Воскресный вечер» Соловьев говорит, что в случае начала войны в Израиле он поедет защищать страну. Однако подтверждения этой версии пока нет.

«В прошлый раз после этой публикации Владимир Рудольфыча не только несколько месяцев поносило в мой адрес, но и по адресам, где я раньше жил, начала приезжать военная полиция», — написал сам Полынков в Telegram.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военкор создал мошеннический волонтерский проект

Как сообщил источник телеканала РЕН ТВ, военкор создал волонтерский проект якобы для поиска пропавших без вести бойцов спецоперации (СВО).

«В своем Telegram-канале мужчина призывал родственников участников СВО передавать их данные для организации работы. В итоге были опубликованы данные более 250 человек, которые часто используются в мошеннических целях», — сообщил собеседник телеканала.

По данным РЕН ТВ, Полынков собирает деньги на якобы работу волонтерского проекта, однако отчетов о расходах не предоставляет.