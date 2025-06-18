Военная полиция задержала автора российского Telegram-канала «Солдатская правда»

В Москве задержали военкора Михаила Полынкова

В Москве военная полиция задержала российского военкора Михаила Полынкова, являющегося автором Telegram-канала «Солдатская правда». Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

После задержания военкора доставили в военно-следственный отдел Следственного комитета России (СКР) на Спартаковской улице. Хотя причина задержания не известна, адвокат задержанного связывает это с недавними публикациями.

Михаил Полынков является заместителем председателя «Русского Движения Стрелкова» и членом ЦИК политической партии КПРС «Русская Весна».

Ранее сообщалось, что одного из редакторов российского информагентства Ura.ru отпустили и задержали во второй раз.