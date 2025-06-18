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12:06, 18 июня 2025Силовые структуры

Военная полиция задержала автора российского Telegram-канала «Солдатская правда»

В Москве задержали военкора Михаила Полынкова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве военная полиция задержала российского военкора Михаила Полынкова, являющегося автором Telegram-канала «Солдатская правда». Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

После задержания военкора доставили в военно-следственный отдел Следственного комитета России (СКР) на Спартаковской улице. Хотя причина задержания не известна, адвокат задержанного связывает это с недавними публикациями.

Михаил Полынков является заместителем председателя «Русского Движения Стрелкова» и членом ЦИК политической партии КПРС «Русская Весна».

Ранее сообщалось, что одного из редакторов российского информагентства Ura.ru отпустили и задержали во второй раз.

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