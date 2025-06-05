Одного из редакторов российского информагентства отпустили и снова задержали

Редактора Ura.ru Аллаярова отпустили после обысков и задержали во второй раз

Одного из редакторов российского информагентства Ura.ru отпустили и задержали во второй раз. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, речь идет о Денисе Аллаярове. Ранее его задержали вместе с двумя коллегами — Анной Салымской и Сергеем Бодровым — по подозрению в незаконном использовании персональных данных, получаемых за деньги у полицейских.

Предварительно, показания на них дал бывший полицейский, который снабжал их служебной информацией и был задержан в марте этого года. Позже выяснилось, что Бодров был задержан и допрошен только в качестве свидетеля. С него взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия и отпустили домой.

