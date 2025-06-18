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18:18, 18 июня 2025Ценности

Профессор моды объяснила кардинальную смену имиджа Ивана Урганта

Профессор моды Коробцева: Усы помогают телеведущему Урганту спрятать шрам
Екатерина Ештокина

Фото: Новосильцев Артур / АГН «Москва»

Профессор моды Надежда Коробцева объяснила кардинальную смену имиджа телеведущего Ивана Урганта. Соответствующий комментарий приводит «Страсти».

Эксперт обратила внимание, что шоумен отрастил усы. По словам собеседницы издания, новый внешний вид Урганта помогает ему спрятать шрам на лице.

Усы Иван Ургант добавлял к своему образу не единожды. Это и желание подчеркнуть индивидуальность, выразить свою многогранную личность, и улучшить имидж. Иногда к усам добавляется общая небольшая растительность в виде молодой бородки, что придает некоторую раскрепощенность образу. Усы у Урганта и небритость — еще и маскировка шрама на подбородке

Надежда Коробцевапрофессор моды

В то же время специалист отметила стиль телеведущего, который чаще выбирает классические образы. «Он практически не использует костюмы в клетку или полоску. В его гардеробе классические однотонные комплекты широкой гаммы цветов, но не яркие. Иван использует ахроматическую палитру, темные цвета, многообразные оттенки синего и коричневого», — уточнила Коробцева, подчеркнув безупречную посадку нарядов Урганта и качество тканей.

Ранее в июне профессор моды назвала ошибку в свадебном образе Ивлеевой. Известно, что инфлюэнсерша надела на торжество платье отечественного дизайнера Ульяны Сергеенко.

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