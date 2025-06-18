Раскрыт возможный ответ Израилю за атаку на район с верховным лидером Ирана

Эксперт РСМД Балмасов: Иран может перекрыть Ормузский пролив

Иран в качестве ответа за удары по району, в котором находится бункер верховного лидера Ирана Али Хаменеи, мог бы заставить мировое сообщество надавить на Израиль, перекрыв Ормузский пролив, что приведет к подорожанию энергоресурсов, считает эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.

«Ормузский пролив нужно было перекрывать немедленно после этого. Объявлять зону боевых действий (…) У Ирана это единственная возможность реально надавить на мировое сообщество, на Европу в том числе, на азиатские страны, на Китай, если он до сих пор не понял, о чем речь идет и что он может нефти дешевой иранской лишиться», — сказал Балмасов.

По его мнению, вероятность лишиться дешевых энергоресурсов из-за перекрытия Ормузского пролива — единственное, что может вынудить мировое сообщество надавить на Израиль.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Через него проходит главный маршрут для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива — Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

По данным Управления энергетической информации США (EIA), через него проходит примерно 20 процентов мирового потребления нефтепродуктов. Там уточняли, что более 80 процентов сырой нефти, конденсата и сжиженного природного газа, прошедших через Ормузский пролив, были направлены на азиатские рынки. В частности, основными направлениями поставок являются Китай, Индия, Япония и Южная Корея.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent выросла почти на пять процентов из-за эскалации конфликта Ирана и Израиля.