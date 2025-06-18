Российские ремонтно-эвакуационные машины превзошли натовские

«Ростех»: Российские ремонтно-эвакуационные машины превосходят натовские

Российские бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) превосходят натовские. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

Отмечается, что БРЭМ играет важную роль в специальной военной операции (СВО), о которой не часто говорится в новостях.

Госкорпорация обратила внимание на недавнее видео Минобороны России, на котором БРЭМ-1М, созданная на базе танка Т-90, увозит с переводой подбитый американский танк Abrams. «По сравнению с эвакуационными средствами НАТО российские БРЭМ имеют превосходство в проходимости и ремонтопригодности», — заявили в госкорпорации.

Там добавили, что российские БРЭМ обеспечивают хорошую защиту своих экипажей.

В марте Telegram-канал «Воевода вещает» сообщил, что Вооруженные силы России впервые захватили БРЭМ Bergepanzer 2 немецкого производства в Курской области.