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18:31, 19 марта 2025Наука и техника

ВС России впервые захватили немецкие Bergepanzer

ВС России захватили эвакуационные машины Bergepanzer 2 в Курской области
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России впервые захватили бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2 немецкого производства в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Воевода вещает».

В сообщении обратили внимание на фотографии двух БРЭМ, оставленных в приграничье. Можно предположить, что бронированные эвакуаторы, которые оснастили минными тралами Route Opening Mine Plough, использовали в качестве машин разминирования. Верхнюю часть БРЭМ прикрыли раскладывающимся «мангалом» с сетью для защиты от дронов.

БРЭМ на базе танка Leopard 1 поступили на вооружение бундесвера в 1966 году. Машина оснащена подъемным краном и бульдозерным отвалом. Bergepanzer 2 позволяет буксировать поврежденную технику и обеспечивать полевой ремонт с заменой крупных агрегатов.

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