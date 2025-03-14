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17:41, 14 марта 2025Наука и техника

ВС России захватили немецкого «Бобра» на шасси Leopard

ВС России захватили мостоукладчик Biber ВСУ в Курской области
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России захватили переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецкий танковый мостоукладчик Biber («Бобер») в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Воевода вещает».

«Совсем эксклюзив в трофеях» — отметил автор. На приложенном снимке можно заметить брошенный Biber. На машине нет видимых повреждений.

Построенный на шасси танка Leopard 1 мостоукладчик начали выпускать в 1973 году. Машина весом более 45 тонн получила двигатель мощностью 830 лошадиных сил. Корпус «Леопарда» оснастили бульдозерным отвалом и подъемной стрелой для управления мостом. Biber несет мостовую конструкцию длиной 22 метра.

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В феврале концерн «Уралвагонзавод» рассказал об изучении трофейного танка Leopard. Представитель концерна подчеркнул, что российские боевые машины защищены лучше, чем немецкие.

В том же месяце стало известно, что бойцы ВС России захватили новейший бронебойный подкалиберный снаряд DM63A1, который входит в боекомплект танка Leopard 2A6, в зоне специальной военной операции.

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